Детскую площадку на Смольной отремонтируют в середине августа

Последствия сильной непогоды на Смольной улице скоро будут устранены, сообщили в управе Головинского района в ответ на обращение жительницы в паблике «Головинский район | М125» социальной сети «ВКонтакте».
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