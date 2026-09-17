⚡️ В Крыму выделили 2,5 млн рублей на проверку многоэтажек на сейсмоустойчивость Совет министров Крыма выделил из резервного фонда 2,497 млн рублей на техническое обследование многоквартирных домов.
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