Путин уверен: новые российские лайнеры МС-21 полетят точно по графику!

Когда речь заходит о будущем российской авиации, глаза загораются по-особенному. И сегодня у нас есть повод для настоящего оптимизма: президент Владимир Путин выразил твёрдую уверенность, что поставки новейших самолётов МС-21 будут идти строго по графику.