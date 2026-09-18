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FiNE NEWS

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Путин уверен: новые российские лайнеры МС-21 полетят точно по графику!

Путин уверен: новые российские лайнеры МС-21 полетят точно по графику!

Когда речь заходит о будущем российской авиации, глаза загораются по-особенному. И сегодня у нас есть повод для настоящего оптимизма: президент Владимир Путин выразил твёрдую уверенность, что поставки новейших самолётов МС-21 будут идти строго по графику.

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