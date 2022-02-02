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Мэрайя Белл о российских фигуристках: «Я их очень уважаю, как людей и как спортсменов. Очень люблю Загитову и большая фанатка Туктамышевой»

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала об отношении к российским спортсменкам. — Россия – США – для многих у нас это большое событие, противостояние.

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