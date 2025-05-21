Ценовой порог в 30 долларов: использование теневого флота РФ резко сократилось в текущем году

Конъюнктура и сопутствующие отраслевые санкции возымели воздействие на поставки российской нефти. Экспорт через Балтику в конце 2024 года сократился на 10%, а использование теневого флота в апреле текущего года сократилось до 65%.
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