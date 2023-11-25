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Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», «Зенит» примет «Сочи», ЦСКА против «Динамо», «Спартак» сыграет с «Балтикой»

Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», «Зенит» примет «Сочи», ЦСКА против «Динамо», «Спартак» сыграет с «Балтикой»

Также в субботу «Зенит» примет «Сочи», ЦСКА – «Динамо», «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой». В воскресенье «Краснодар» будет противостоять «Уралу».

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