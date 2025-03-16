СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Глава киевского режима Владимир Зеленский прекратит спекулировать на вопросе территориальных уступок по итогам конфликта на Украине тогда, когда его "остановит заокеанская рука, с которой он кормится", или же когда его физически устранит его … .