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Новости Липецка

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Арбитражный суд Липецкой области приостановил банкротный иск к «ИТ Парк Липецк»

Арбитражный суд Липецкой области приостановил банкротный иск к «ИТ Парк Липецк»

Суд предложил кредитору устранить нарушения до 16 октября 2026 года. Ранее ООО «Ит-Парк Липецк» прекратило исполнение обязательств по контракту на капремонт библиотеки на 70,4 млн рублей.

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