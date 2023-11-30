Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Начали соображать?Пленный ВСУ: укра...
  • Зоя
    Колдуна с таким талантом и врожденной харизмой незаслухенно задвинули в России,на его  фоне,любой хохол певец  проигр...Певец Дмитрий Кол...
  • Зоя
    от без делья и не то будешь пить...Актрису Ренату Ли...

Политолог Бортник: власти Украины готовят народ к перемирию с Россией

Политолог Бортник: власти Украины готовят народ к перемирию с Россией

Запад и ряд политиков Украины начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Какие территории входят в состав Украины? В начале советской власти боролись с велико русским шовинизмом ставя русских в униженное положение по отношению к другим нациям и раздавали территорию России. Украина вошла в состав СССР тремя областями. Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх