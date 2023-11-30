Политолог Бортник: власти Украины готовят народ к перемирию с Россией

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Андрей Зарубкин

Какие территории входят в состав Украины? В начале советской власти боролись с велико русским шовинизмом ставя русских в униженное положение по отношению к другим нациям и раздавали территорию России. Украина вошла в состав СССР тремя областями. Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки.