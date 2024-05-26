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Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для "евробудущего" Грузии

Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для "евробудущего" Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении Грузии с Днем независимости призвал руководителей страны предпринять необходимые для обеспечения ее "евро-атлантического будущего" шаги, а также предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение.

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