Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для "евробудущего" Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении Грузии с Днем независимости призвал руководителей страны предпринять необходимые для обеспечения ее "евро-атлантического будущего" шаги, а также предупредил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение.