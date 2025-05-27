В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в организации незаконных азартных игр

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что 30-летний житель Железнодорожного района может быть причастен к организации незаконных азартных игр.
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