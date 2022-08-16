Подразделения МТО ЮВО выполнили массовую заправку техники горючим в горах Армении

Военнослужащие МТО совершили марш в указанный район высокогорного полигона, по прибытии специалисты в полевых условиях заправили топливом военную и специальную технику с применением современных топливозаправщиков.
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