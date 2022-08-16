Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...
  • Alex Imen
    Блокада это акт войны. Ответ должен быть соответствующим.Молодое пополнени...
  • Дмитрий
    Что за инфантилы проживают во Владике? Ну забили арматурину, чтобы шнурку натянуть, ну забыли вытащить, а может остав..."Лицом в асфальт"...

Подразделения МТО ЮВО выполнили массовую заправку техники горючим в горах Армении

Подразделения МТО ЮВО выполнили массовую заправку техники горючим в горах Армении

Военнослужащие МТО совершили марш в указанный район высокогорного полигона, по прибытии специалисты в полевых условиях заправили топливом военную и специальную технику с применением современных топливозаправщиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх