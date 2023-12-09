Машков заявил о поддержке Путина со стороны творческой интеллигенции

Российский актер и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе заседания инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России в штабе Народного фронта заявил, что творческие люди были и будут патриотами страны, поддерживающими действующего президента.
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