Машков заявил о поддержке Путина со стороны творческой интеллигенции

Российский актер и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе заседания инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России в штабе Народного фронта заявил, что творческие люди были и будут патриотами страны, поддерживающими действующего президента.