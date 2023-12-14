Заявления о поставке нефти из Новороссийска на военную базу США являются фейком — таможня России

Информацию об отправке танкера с 50 тоннами нефтепродуктов на Запад ранее распространил ряд СМИ.Информация о поставке нефти из порта Новороссийска на военную базу США, распространённая накануне украинской стороной, является ложной.
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