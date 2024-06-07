Несколько десятков тысяч украинцев переехали жить в Ростовскую область

Несколько десятков тысяч жителей Украины и новых регионов России, которые приехали в Ростовскую область, остались проживать в этом регионе, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на ПМЭФ, сообщают РИА Новости.
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