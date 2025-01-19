Бессараб ответила, зачем в феврале проводить дополнительную индексацию пенсий

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. Бюджет для выплаты пенсий в 2025 году заранее утверждался с учетом того, чтобы можно было в кратчайшие сроки провести доиндексацию страховых выплат, если в этом возникнет необходимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии