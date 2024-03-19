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Замглавы МИД РФ Богданов: Москва добивается возвращения россиян из плена ХАМАС

Замглавы МИД РФ Богданов: Москва добивается возвращения россиян из плена ХАМАС

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва ведет переговоры о возвращении оставшихся Россиян из плена исламистского движения ХАМАС.

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