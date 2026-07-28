Так почему не пушка истребителя может поставить точку?

Не так давно, наблюдая очередное воздушное шоу над местным водохранилищем (а оно, надо сказать, крупнейшее в Европе среди водохранок, расположенных в черте города), в которое очень удобно и безопасно можно ронять разные летательные аппараты, нарвался на вопрос от друзей, с которыми наблюдал очередной воздушный бой,.