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Нападающий "Тампы" Пойнт установил рекорд в плей-офф НХЛ

Нападающий "Тампы" Пойнт установил рекорд в плей-офф НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Брейден Пойнт забросил шайбу в овертайме шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Айлендерс" (2:3) и продлил результативную серию в текущем плей-офф до девяти игр, передает RT.

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