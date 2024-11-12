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Брелоки «Тройка» с изображением манула Тимофея выпустили в Москве

Брелоки «Тройка» с изображением манула Тимофея выпустили в Москве

Тематические брелоки «Тройка» с изображением манула Тимофея из Московского зоопарка поступили в продажу в столице, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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