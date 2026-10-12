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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о лидерстве «Динамо»: «Понимаем, что можем добиваться результата, но держимся на земле. Никуда не улетаем»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал лидерство московского клуба в РПЛ после 10 туров.

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