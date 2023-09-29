Эдриан Ньюи: Red Bull поборолась бы с Mercedes в 2014 году при одинаковом моторе

Эдриан Ньюи: Red Bull поборолась бы с Mercedes в 2014 году при одинаковом мотореGetty Images / Red Bull Content PoolГлава технического штаба Red Bull Racing Эдриан Ньюи заявил, что австрийская команда составила бы конкуренцию Mercedes в начале гибридной турбоэры, если бы выступала на моторе немецкой марки.