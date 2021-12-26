Ксеноглоссия. Поговорим на мёртвом языке Ксеноглоссия (от греч. «ксенос» - «чужой» и «глосса» - «язык»), наряду с телепатией, телекинезом и ясновидением, относится к самым загадочным и до сих пор не объясненным свойствам человеческого мозга.