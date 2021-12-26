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Ксеноглоссия. Поговорим на мёртвом языке

Ксеноглоссия. Поговорим на мёртвом языке

Ксеноглоссия. Поговорим на мёртвом языке Ксеноглоссия (от греч. «ксенос» - «чужой» и «глосса» - «язык»), наряду с телепатией, телекинезом и ясновидением, относится к самым загадочным и до сих пор не объясненным свойствам человеческого мозга.

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