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На восстановление потребуются недели и даже месяцы: атаки БПЛА на дата-центры «Яндекса» обнажили хрупкость рунета

Дата-центры «Яндекса» под ударом БПЛА: на восстановление могут уйти месяцы, а рунет посыпался из-за того, что все сидели на одних и тех же серверах.

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