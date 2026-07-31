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Матч «Ростов» — ЦСКА перенесут в Москву: «Ростов Арена» пострадала от урагана

Матч «Ростов» — ЦСКА перенесут в Москву: «Ростов Арена» пострадала от урагана

Матч 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА пройдет не в Ростове-на-Дону, а в Москве.Матч 3-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА пройдет не в Ростове-на-Дону, а в Москве.

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