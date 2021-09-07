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Российские миротворцы обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас

Российские миротворцы обеспечили безопасность более 60 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас

Миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса Амарас и во время церковной службы.

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