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Ученые пересадили пациенту сердце свиньи, зараженной опасным вирусом

Ученые пересадили пациенту сердце свиньи, зараженной опасным вирусом

Причиной смерти мужчины, которому было пересажено генетически отредактированное сердце свиньи, мог стать цитомегаловирус, заявил хирург-трансплантолог Бартли Гриффит из Медицинской школы Университета Мэриленда, 4 мая сообщает Mit Tehnology Review.

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