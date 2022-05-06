Ученые пересадили пациенту сердце свиньи, зараженной опасным вирусом

Причиной смерти мужчины, которому было пересажено генетически отредактированное сердце свиньи, мог стать цитомегаловирус, заявил хирург-трансплантолог Бартли Гриффит из Медицинской школы Университета Мэриленда, 4 мая сообщает Mit Tehnology Review.