Китайская ракета загорелась после случайного запуска и упала близ города

Китайская космическая ракета загорелась после случайного запуска. Компания Space Pioneer заявляет, что первая ступень ее ракеты Tianlong-3, запущенной во время испытаний из-за «структурного сбоя», упала на холмы недалеко от города Гуньи.
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