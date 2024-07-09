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Царьград

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“Первый спорт”: форварда Соболева устроили условия контракта от “Зенита”

“Первый спорт”: форварда Соболева устроили условия контракта от “Зенита”

Форвард “Спартака” Александр Соболев перейдет в “Зенит”. Клубам осталось согласовать финальные детали.

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