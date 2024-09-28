Koei Tecmo представила симулятор свиданий Venus Vacation Prism – Dead or Alive Xtreme Koei Tecmo анонсир...

Koei Tecmo представила симулятор свиданий Venus Vacation Prism – Dead or Alive XtremeKoei Tecmo анонсировала первую с 2019 года игру в серии Dead or Alive, которая должна выйти на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC в первые месяцы 2025 года в Steam и DMM Games.
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