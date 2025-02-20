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Экономика Индии восстанавливает темпы роста на фоне снижения инфляции и налоговых льгот

Экономика Индии восстанавливает темпы роста на фоне снижения инфляции и налоговых льгот

Экономика Индии восстановила утраченные темпы роста, и спрос на потребление может улучшиться благодаря ослаблению инфляции и налоговым льготам, пишет Bloombergсо ссылкой на ежемесячный бюллетень Резервного банка Индии (RBI).

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