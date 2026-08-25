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Daily Moscow

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Врач Татьяна Качанова объяснила, что нельзя делать в первый месяц после пересадки волос

Врач Татьяна Качанова объяснила, что нельзя делать в первый месяц после пересадки волос

Главный врач клиники ФУЕ, ведущущий специалист в области пересадки волос по безоперационному методу ФУЕ + ФУИ Качанова Татьяна Александровна рассказала о правилах реабилитации в первый месяц после трансплантации волос.

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