Врач Татьяна Качанова объяснила, что нельзя делать в первый месяц после пересадки волос

Главный врач клиники ФУЕ, ведущущий специалист в области пересадки волос по безоперационному методу ФУЕ + ФУИ Качанова Татьяна Александровна рассказала о правилах реабилитации в первый месяц после трансплантации волос.
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