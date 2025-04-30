Валентина Матвиенко: Зарплаты молодых учителей зачастую ниже, чем у курьеров

Сергей Алексеев

А по моему, нужно ещё с подойти со стороны полезности труда и налогообложения, так учитель выполняет государственную задачу за государственные деньги, зачем вообще с него брать подоходный налог, из кармана в карман перекладывать, а с доставщика можно взять и побольше он работает в сфере услуг без которых вполне можно обойтись, только трудовые ресурсы отбирает у производств, подоходный налог может быть процентов 30 если не больше. Так процентом подоходного налога можно регулировать рынок рабочей силы. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.