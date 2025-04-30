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Театр абсурда

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Валентина Матвиенко: Зарплаты молодых учителей зачастую ниже, чем у курьеров

Валентина Матвиенко: Зарплаты молодых учителей зачастую ниже, чем у курьеров

БлокнотРУ В Совете Федерации обсудили зарплаты учителей, отметив, что педагоги в России получают меньше, чем доставщики пиццы.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
А по моему, нужно ещё с подойти со стороны полезности труда и налогообложения, так учитель выполняет государственную задачу за государственные деньги, зачем вообще с него брать подоходный налог, из кармана в карман перекладывать, а с доставщика можно взять и побольше он работает в сфере услуг без которых вполне можно обойтись, только трудовые ресурсы отбирает у производств, подоходный налог может быть процентов 30 если не больше. Так процентом подоходного налога можно регулировать рынок рабочей силы. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
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14 час.
Сергей Сычев
Сейчас, возможно, повысят зарплаты учителям молодым и сделают их выше, чем у опытных учителей... что, конечно, реально демотивирует последних!!! Лишь бы благая мысль не стала очередной профанацией от почти миллиардера Матвиенко!!!
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11 час.
ВИ
Василиса Иванова
Рядом с уважаемой Валентиной Матвиенко рос очень высокий дуб!
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10 час.
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