БлокнотРУ В Совете Федерации обсудили зарплаты учителей, отметив, что педагоги в России получают меньше, чем доставщики пиццы.
Валентина Матвиенко: Зарплаты молодых учителей зачастую ниже, чем у курьеров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
А по моему, нужно ещё с подойти со стороны полезности труда и налогообложения, так учитель выполняет государственную задачу за государственные деньги, зачем вообще с него брать подоходный налог, из кармана в карман перекладывать, а с доставщика можно взять и побольше он работает в сфере услуг без которых вполне можно обойтись, только трудовые ресурсы отбирает у производств, подоходный налог может быть процентов 30 если не больше. Так процентом подоходного налога можно регулировать рынок рабочей силы. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
Ответить
14 час.
Сергей Сычев
Сейчас, возможно, повысят зарплаты учителям молодым и сделают их выше, чем у опытных учителей... что, конечно, реально демотивирует последних!!! Лишь бы благая мысль не стала очередной профанацией от почти миллиардера Матвиенко!!!
Ответить
11 час.
ВИ
Василиса Иванова
Рядом с уважаемой Валентиной Матвиенко рос очень высокий дуб!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии