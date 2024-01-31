Спрыгнуть с крыши: реален ли выход Германии из Евросоюза?

Фото: forsal.pl Вчера 103 прочитали Голоса скептиков звучат всё громче и увереннее В последнее время в Европе и вокруг неё происходит столько громких событий, что иногда многое, что в иных обстоятельствах стало бы настоящей сенсацией, тонет в бесконечном потоке новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии