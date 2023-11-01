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Заммэра Москвы Ракова: в столице обновили рейтинг детских поликлиник

Заммэра Москвы Ракова: в столице обновили рейтинг детских поликлиник

Столичный депздрав разместил обновленный рейтинг детских поликлиник. Его сформировали по итогам опроса родителей, оценивших работу медорганизаций, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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