Заммэра Москвы Ракова: в столице обновили рейтинг детских поликлиник

Столичный депздрав разместил обновленный рейтинг детских поликлиник. Его сформировали по итогам опроса родителей, оценивших работу медорганизаций, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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