Цензура в Украине — это агония власти. Цугцванг. Каждый следующий шаг будет приближать их конец. Как я говорила ранее, при рейтинге президента, который стремящится к 0, при отсутствии доверия и даже ненависти к власти, ничего заблокировать невозможно… Эти тупые валенки искренне не понимают, что своими блокировками только подогревают интерес.