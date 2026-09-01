🐔 С 1 сентября крымские фермеры обязаны поставить на ветеринарный учёт домашнюю птицу Требование касается всех владельцев, у кого в хозяйстве больше десяти особей, рассказал в эфире «Радио Крым» председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
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