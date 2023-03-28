Джей-Хоуп объяснил, почему терпеть не может Ви и Чонгука: «Напыщенные звездочки ведут себя так, будто круче всех»

Феномен дружбы Чонгука (Jungkook) и Ви (V) поражает пользователей по всему миру. Юзеры восхищаются тем, насколько крепки узы между членами музыкального коллектива, но отсюда же у публики возникает вопрос о других мемберах: почему именно эти 2 участника близки, а другие, как бы не были дружелюбны, всегда сохраняют дистанцию и не пытаются нарушить союз 2 селебов? Девушка из АРМИ (примыкающая к меньшинству мнений, конечно) оставила свой отзыв о паре друзей и призналась, что никогда не любила ни Тэхена, ни Чонгука, потому что они казались ей «напыщенными звездочками, возомнившими о себе слишком много».