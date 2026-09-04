Глава МИД Литвы Будрис призвал ограничить возможности россиян в Европе

Североатлантический альянс (НАТО) должен ограничить возможности «российских граждан, дипломатов и шпионов» действовать в Европе в ответ на якобы гибридные угрозы Москвы.
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