Мужчины избили подростков в Ново-Патрушево из-за звезды на кадетской шапке

Двое мужчин избили подростков в Ново-Патрушево. Причиной драки стала звезда на кадетской шапке. Как рассказала «360» мать одного из пострадавших Евгения, один из напавших на ее ребенка ранее сидел в тюрьме.
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