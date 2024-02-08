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Мужчины избили подростков в Ново-Патрушево из-за звезды на кадетской шапке

Мужчины избили подростков в Ново-Патрушево из-за звезды на кадетской шапке

Двое мужчин избили подростков в Ново-Патрушево. Причиной драки стала звезда на кадетской шапке. Как рассказала «360» мать одного из пострадавших Евгения, один из напавших на ее ребенка ранее сидел в тюрьме.

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