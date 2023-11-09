В результате удара беспилотника по авиабазе США в Ираке повреждения получил американский БПЛА MQ-1C Gray Eagle

В ночное время суток ударный беспилотник атаковал военную базу США на территории Ирака. По последним данным, дрон спикировал и взорвался на военном аэродроме Аль-Харир, что неподалёку от Эрбиля, административного центра иракского Курдистана.
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