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Премьер Словакии Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю: "Чтобы они поняли"

Премьер Словакии Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю: "Чтобы они поняли"

Роберт Фицо предложил провести в отношении Брюсселя воспитательные меры.Если бы хоть одна дальнобойная ракета ударила по Европарламенту в Брюсселе, возможно, это охладило бы решимость европейских политиков разрешить Украине применять аналогичное оружие против России.

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