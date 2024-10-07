Роберт Фицо предложил провести в отношении Брюсселя воспитательные меры.Если бы хоть одна дальнобойная ракета ударила по Европарламенту в Брюсселе, возможно, это охладило бы решимость европейских политиков разрешить Украине применять аналогичное оружие против России.