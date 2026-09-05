Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путин с Уиткоффом и Кушнером

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече Владимира Путина с американскими переговорщиками.
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