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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак подрался с Пастрняком в матче «Флориды» с «Бостоном»

Игроки подрались в третьем периоде игры между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии). По итогам эпизода Давид Пастрняк и Мэттью Ткачак получили по 5 минут штрафа за драку и 10-минутные дисциплинарные штрафы.

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