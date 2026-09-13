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Газета.ру

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Теннисистка Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной на US Open

Теннисистка Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сломала ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США (US Open) — 2026.

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