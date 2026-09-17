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Продюсер Фрилле: Депардье перестал сниматься в кино и впал в депрессию из-за судов

Продюсер Фрилле: Депардье перестал сниматься в кино и впал в депрессию из-за судов

Директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле рассказал РИА Новости, что французский актер Жерар Депардье впал в глубокую депрессию из-за судебных преследований во Франции и обвинений в его адрес.

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