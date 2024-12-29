С Нового Года в Крыму повысится стоимость проезда в транспорте

С 1 января 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте изменится. Теперь за поездку нужно будет заплатить 35 рублей, если оплата будет произведена наличными и 30 рублей — если оплата будет произведена банковской картой.
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