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Вести Севастополь

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С Нового Года в Крыму повысится стоимость проезда в транспорте

С 1 января 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте изменится. Теперь за поездку нужно будет заплатить 35 рублей, если оплата будет произведена наличными и 30 рублей — если оплата будет произведена банковской картой.

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