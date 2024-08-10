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Оценка Animoca Brands за два года упала на 75% из-за снижения рынка NFT

За последние два года криптовалютный конгломерат Animoca Brands потерял более 75% своей оценки. Если в июле 2022 года компания оценивалась в $5,9 млрд, то в августе 2024 года - в $1,5 млрд В течение первого квартала 2024 года, закончившихся в марте, фирма сообщила о том, что ее консолидированные активы достигли $3,3 млрд.

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