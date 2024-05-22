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Тайная доктрина

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Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе

Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе

Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе Май 2024 года продолжает искрить событиями на международной арене, и преимущественно негативными.

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Юрий Ильинов
Алаудинов рассказал, что поможет России завершить СВО в этом году Алаудинов: среди украинских элит и военных назревает раскол Апты Алаудинов - РИА Новости,  МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Внутри украинских элит и военных наметился раскол, который будет играть на руку России и позволит завершить спецоперацию в этом году, заявил командир отряда спецназа &quot;Ахмат&quot;, замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала &quot;Россия 1&quot;. По его словам, раньше украинцы молча наблюдали за происходящим и не были способны &quot;снять с головы чайники&quot;. Однако вера в то, что Запад поможет Украине одолеть Россию, начинает иссякать. « &quot;Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО&quot;, – приводит слова Алаудинова РИА Новости. Он также назвал Николаев, Одессу и Харьков &quot;исконно-русскими территориями&quot;, которые освободят ВС РФ. По мнению Алаудинова, Украина вряд ли сможет удержать их. Радио Sputnik ранее писало, какое решение Франции по России вызвало раскол на Западе.
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