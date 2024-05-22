Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе

Юрий Ильинов

Алаудинов рассказал, что поможет России завершить СВО в этом году Алаудинов: среди украинских элит и военных назревает раскол Апты Алаудинов - РИА Новости, МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Внутри украинских элит и военных наметился раскол, который будет играть на руку России и позволит завершить спецоперацию в этом году, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, раньше украинцы молча наблюдали за происходящим и не были способны "снять с головы чайники". Однако вера в то, что Запад поможет Украине одолеть Россию, начинает иссякать. « "Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО", – приводит слова Алаудинова РИА Новости. Он также назвал Николаев, Одессу и Харьков "исконно-русскими территориями", которые освободят ВС РФ. По мнению Алаудинова, Украина вряд ли сможет удержать их. Радио Sputnik ранее писало, какое решение Франции по России вызвало раскол на Западе.