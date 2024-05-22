Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе Май 2024 года продолжает искрить событиями на международной арене, и преимущественно негативными.
Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Алаудинов рассказал, что поможет России завершить СВО в этом году Алаудинов: среди украинских элит и военных назревает раскол Апты Алаудинов - РИА Новости, МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Внутри украинских элит и военных наметился раскол, который будет играть на руку России и позволит завершить спецоперацию в этом году, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, раньше украинцы молча наблюдали за происходящим и не были способны "снять с головы чайники". Однако вера в то, что Запад поможет Украине одолеть Россию, начинает иссякать. « "Сегодня, я так думаю, что нам надо ожидать еще и раскола внутри украинских элит. Это уже произошло. Надо ожидать раскола среди военных украинских. Ну и в то же время, я так думаю, что народ тоже может быть чуть-чуть еще потерпит, но уже, в конце концов, выйдет на улицу, и уже просроченного Зеленского сметет. И это нам тоже будет играть на руку, потому что это совокупность тех всех моментов, которые сыграют на то, что Россия в этом году завершит СВО", – приводит слова Алаудинова РИА Новости. Он также назвал Николаев, Одессу и Харьков "исконно-русскими территориями", которые освободят ВС РФ. По мнению Алаудинова, Украина вряд ли сможет удержать их. Радио Sputnik ранее писало, какое решение Франции по России вызвало раскол на Западе.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии