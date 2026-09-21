В Челябинске арестован водитель, устроивший ДТП, в котором погибла мать 3 детей

В Челябинске отправили в СИЗО 28-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП. Как сообщает прокуратура области, авария произошла 20 сентября в 05:30 вблизи строения 2Е по ул.
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